Четыре рейса из Нижнего Новгорода на юг России задержали или отменили

Четыре авиарейса из Нижнего Новгорода на юг России задерживаются или отменены. Соответствующая информация опубликована на официальной странице Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова.

Так, в утром в пятницу, 25 февраля, задерживаются рейсы в Сочи, Волгоград и Минеральные Воды, а перелет в Воронеж отменили.

Ранее сообщалось, что авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом отменили 24 февраля. Соответствующая информация опубликована на официальной странице международного аэропорта Платов.

Стоит отметить, что отменено было два рейса – первый рейс в Нижний Новгород был запланирован на 07:55. Из Ростова-на-Дону самолет должен был вылететь в 12:10. Оба рейса выполняет авиакомпания «Азимут».

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены в связи с запретом на использования южного воздушного пространства.

- В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов, - уточнил источник.

По его словам, три самолета, которые направлялись в Ростов, из-за запрета сменили курс на запасные аэродромы. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.