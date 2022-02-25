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Общество25 февраля 2022 9:46

Четыре рейса из Нижнего Новгорода на юг России задержали или отменили

Соответствующая информация опубликована на сайте Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова
Екатерина КУРГУЗОВА
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Четыре авиарейса из Нижнего Новгорода на юг России задерживаются или отменены. Соответствующая информация опубликована на официальной странице Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова.

Так, в утром в пятницу, 25 февраля, задерживаются рейсы в Сочи, Волгоград и Минеральные Воды, а перелет в Воронеж отменили.

Ранее сообщалось, что авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом отменили 24 февраля. Соответствующая информация опубликована на официальной странице международного аэропорта Платов.

Стоит отметить, что отменено было два рейса – первый рейс в Нижний Новгород был запланирован на 07:55. Из Ростова-на-Дону самолет должен был вылететь в 12:10. Оба рейса выполняет авиакомпания «Азимут».

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены в связи с запретом на использования южного воздушного пространства.

- В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов, - уточнил источник.

По его словам, три самолета, которые направлялись в Ростов, из-за запрета сменили курс на запасные аэродромы. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.