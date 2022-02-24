ГКОУ «Санаторная школа-интернат № 5» перейдёт в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы города Нижнего Новгорода.

Так, депутаты городской Думы на заседании 24 февраля 2022 года поддержали данное предложение. Решение было принято для того, чтобы решить проблему дефицита учебных мест – теперь можно будет дополнительно обучать еще 120 детей.

Также в муниципальную собственность города передали 39 квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот. Предложение поддержали депутаты на заседании городской Думы.

Также депутаты проголосовали «за» утверждение ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципальн ого контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципального земельного контроля, в сфере благоустройства, муниципального лесного контроля, контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.

Напомним, что доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 млрд рублей. Во вторник, 21 декабря, в режиме видео-конференц-связи состоялось заключительное в 2021 году заседание Законодательного Собрания, на котором депутаты приняли закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Депутаты поддержали 40 поправок к главному финансовому документу.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, областной бюджет на 2022 год будет социально-направленным. Так, например, увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей на 406 млн рублей, средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях на 280 млн рублей.