Доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 млрд рублей. Во вторник, 21 декабря, в режиме видео-конференц-связи состоялось заключительное в 2021 году заседание Законодательного Собрания, на котором депутаты приняли закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Депутаты поддержали 40 поправок к главному финансовому документу. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличили.

- Ко второму чтению над удалось увеличить объем целевых поступлений из федерального бюджета: в следующем году мы получим на 8,7 миллиарда рублей больше, чем планировалось изначально. Наибольший вес в 2022 году составляют расходы на образование, социальную поддержку граждан, здравоохранение, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, областной бюджет на 2022 год будет социально-направленным. Так, например, увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей на 406 млн рублей, средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях на 280 млн рублей.

- Новый финансовый год мы начнем с новым сбалансированным и выверенным бюджетом. Перед нами стоят серьезные задачи: в бюджете заложены значительные средства на образование, медицину, социальную поддержку граждан, - добавил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

С учетом корректировок доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 млрд рублей, а расходы – 236,9 млрд рублей.

Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов до 2024 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы Юрий Шалабаев напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

– Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 миллиарда рублей, план по расходам – 47,3 миллиарда рублей, – рассказал Юрий Шалабаев. – Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 миллиарда рублей.

Около 60 млн рублей грантов получили соцпредприниматели Нижегородской области. 159 предпринимателей Нижегородской области получили грантовую поддержку.