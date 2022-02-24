Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

- В связи с временным ограничением полетов в ряд аэропортов с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени до 03:45 мск 02 марта 2022 года рекомендуем пассажирам уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети информацию о возможном изменении вашего рейса, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что работу 12 аэропортов приостановили на юге России с 03:45 24 февраля до 03:45 2 марта.

Речь идет о следующих аэропортах: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Раньше 2 марта нижегородцы могут попасть в данные регионы на поездах РЖД. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом отменили 24 февраля. Соответствующая информация опубликована на официальной странице международного аэропорта Платов.

Стоит отметить, что отменено было два рейса – первый рейс в Нижний Новгород был запланирован на 07:55. Из Ростова-на-Дону самолет должен был вылететь в 12:10. Оба рейса выполняет авиакомпания «Азимут».

По вопросам обмена или возврата билетов необходимо обращаться в авиакомпании. Адреса сайтов авиакомпаний, выполняющие рейсы из Нижнего Новгорода в южных направлениях:

Авиакомпания Nordwind

Авиакомпания «Икар»

Авиакомпания «Азимут»

Авиакомпания Red Wings

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО"