Около 6 миллионов взыскали с нижегородской стоматологии «Альфа Дент» в пользу обманутых клиентов

Порядка 6 миллионов рублей взыскали со стоматологической клиники «Альфа Дент» в Нижегородской области. Об этом сообщила замначальника отдела по защите прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора Эльмира Горюнова.

По ее словам, в суде был рассмотрен групповой иск от 35 потребителей. Граждане пожаловались на неоказание платных медицинских услуг. Суд встал на защиту потребителей. В итоге компании предстоит выплатить всю сумму долга, накопившегося перед клиентами.

Напомним, печально известная клиника располагалась на улице Минина, прямо напротив Водной академии. Обращавшимся в клинику пациентам проводили только часть оплаченных процедур. Так, нижегородке Анне установили имплант, а когда она пришла ставить коронку, клиники уже не было по привычному адресу.

Отмечается, что некоторые обманутые клиенты заплатили клинике до 500 тысяч рублей. Кроме того, руководство клиники обмануло и врачей, которые в итоге остались без зарплаты.