«Концов не найдешь!»: Стоматологическая клиника в центре Нижнего Новгорода исчезла с деньгами своих клиентов

В этом году пациенты в клинику попасть уже не смогли. Фото: Яндекс. Карты

Стоматологическая клиника в Нижнем Новгороде обманула десятки своих клиентов. Собрала авансом деньги с пациентов и, что называется, ушла в закат. В итоге люди остались и без зубов, и без денег.

Речь идет о клинике не где-то на окраине в спальном районе, а в самом центре города - на улице Минина, прямо напротив Водной академии.

По словам обманутых пациентов, стоматология не вызывала абсолютно никаких подозрений: красивые интерьеры, современное оборудование, опытные врачи и вежливые администраторы, презентабельный интернет-сайт.

С виду учреждение выглядело очень прилично и никаких подозрений не вызывало. Фото: Яндекс.Карты

«Я долго выбирала, где буду ставить имплант, поскольку услуга эта не из дешевых. Объехала несколько клиник, изучила информацию в интернете. Эта клиника была с виду приличная, работает уже несколько лет, да и отзывов плохих про нее я не нашла», - рассказала «КП – Нижний Новгород» одна из пациенток Анна Инишева.

Анна Инишева оказалась в числе обманутых клиентов: ей назначили прием на конец января, но клиники к тому времени уже и след простыл. Фото: Предоставлено героем публикации

Впервые Анна пришла в эту клинику в октябре. Фронт работ был не очень большой: лечение одного зуба и имплантация. Общая стоимость всех процедур по прайсу составила 55 тысяч рублей. Анна, как и другие пациенты, оплатила всю сумму сразу – никто ведь не предполагал, что столкнется с обманом. Все оформлялось документально, как положено.

«В итоге мне сделали только имплант, коронку не поставили. Другой зуб пролечили, но его придется переделывать, так как сделали очень некачественно – а это вместе с коронкой снова 45 тысяч», - сетует девушка.

Последний раз в клинике Анна была в начале декабря: врач посмотрел, как идет заживление импланта, и сказал приходить в конце января устанавливать коронку. Но коронку Анна поставить так и не смогла, потому что клиника просто… исчезла с привычного адреса.

Тот самый бизнес-центр, в котором располагалась клиника. Фото: Яндекс. Карты

«Я в начале января им звонила, чтобы записаться, но телефон был выключен. Тогда я поехала туда, а там уже все было закрыто! Сменилась вывеска - говорят, даже оборудование все вывезли», - разводит руками нижегородка.

Клиника работала по франшизе сети стоматологических клиник. Договор заключался с неким ООО «Альфа Дент». Кстати, продавцы франшизы находятся в соседнем кабинете, но они поспешили от всего откреститься.

«Я к ним заходила, но они говорят, что ничего не знают, и вообще – это не их забота. Теперь и концов не найдешь!», - пожимает плечами расстроенная Анна.

Обманутыми оказались не только клиенты, но и персонал клиники. Фото: Яндекс.Карты

Пострадавших – десятки, и у Анны была еще не самая большая стоимость процедур. В среднем у остальных клиентов по 70 тысяч, но есть и такие, кто заплатил клинике 500 тысяч. Их товарищами по несчастью стали врачи: руководство чудо-клиники оставило сотрудников без зарплаты, скрываясь и от них тоже. Говорят, клиника осталась должна и лабораториям, с которыми сотрудничала. Какова общая сумма ущерба, остается только догадываться. Но она точно превышает миллион рублей, а с учетом того, что врачи тоже остались не у дел, то превышает весьма существенно.

«Нас человек 25 уже нашлось таких обманутых. Мы обратились в полицию, врачи тоже. Кто-то написал коллективное заявление, кто-то – индивидуальное», - рассказывает Анна.

В ГУ МВД по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, что заявления в полицию начали поступать с середины декабря 2020 года. На данный момент в органах внутренних находится более 10 таких заявлений.

«По обращениям нижегородцев органами дознания в настоящее время проводятся первичные и дополнительные проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ, в ходе которых осуществляются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По завершению проверочных мероприятий действиям работников стоматологической клиники будет дана правовая оценка», - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.