Масличный завод за 740 млн рублей построят в Нижегородской области к 2025 году

В Володарске Нижегородской области в 2022 году начнут строить современное маслоэкстракционноепроизводство по переработке масличных культур. Проект сопровождает Корпорация развития Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас проект находится на стадии разработки. Объем инвестиций в первую очередь производства составит 740 млн рублей.

Сообщается, что производственная мощность теперь превысит 62 тысячи тонн готовой продукции в год - рапсового масла и рапсового шрота, а также появится около 100 новых рабочих мест.

- Сельское хозяйство – одна из отраслей, наиболее привлекательных для инвесторов в Нижегородской области. Сейчас в этом направлении реализуется более 70 инвестиционных проектов, связанных как с животноводством и растениеводством, так и с переработкой. Важно, что большинство проектов в АПК реализуется в отдаленных от центра населенных пунктах, - уточнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Завершат строительство первой очереди по плану в 2023-2024 году. Затем инвестор собирается расширятьпроизводство и увеличивать количество новых рабочих мест.

Напомним, что завод минеральных вод с месторождением продают в Нижегородской области за 35 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже можно найти на сервисе "Авито".

– Продается месторождение уникальной лечебно-столовой воды с производством. Долгов нет. Аудит от 2021 года, – сказано в объявлении. – Скважина с месторождением воды уникальная. Вода имеет множество наград на Российских и зарубежных выставках. В 2021 году министерством сельского хозяйства РФ наша вода признана лучшей водой России в своей категории.

Продавец отметил также, что завод имеет химические анализы от Роспотребнадзора, бальнеологическое заключение института курортологии. Такой воды в России осталось очень мало, если верить объявлению.