Завод минеральных вод продают в Нижегородской области за 35 млн рублей Фото: Авито.

Завод минеральных вод с месторождением продают в Нижегородской области за 35 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже можно найти на сервисе "Авито".

– Продается месторождение уникальной лечебно-столовой воды с производством. Долгов нет. Аудит от 2021 года, – сказано в объявлении. – Скважина с месторождением воды уникальная. Вода имеет множество наград на Российских и зарубежных выставках. В 2021 году министерством сельского хозяйства РФ наша вода признана лучшей водой России в своей категории.

Продавец отметил также, что завод имеет химические анализы от Роспотребнадзора, бальнеологическое заключение института курортологии. Такой воды в России осталось очень мало, если верить объявлению.

– Вода уникальна тем, что имея все свойства популярных минеральных вод у неё минералы сбалансированы так, что вкус воды очень вкусный, а сама вода очень полезная, – добавил продавец.

В завод вложили много средств и энергии, наладили весь цикл производства. Линии работают как часы. По мнению продавца, осталось только запустить производство и начать торговать. Контракты, уже заключённые с производителями расходных материалов, он тоже передаст.

– Завод в 2021 году восстанавливался для себя. Но в силу сложившихся семейных обстоятельств, вынуждены выставить на продажу. Подробнее расскажу при встрече, – поясняется в объявлении. – Бизнес без преувеличения один из самых перспективных и прибыльных в России. Производственные мощности и добычу можно увеличивать в разы.

Продавец рассказал ещё много всего о заводе. И подчеркнул, что с апреля 2022 года цена возрастёт до 40 миллионов рублей.