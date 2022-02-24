Выставка современной графики откроется в Доме Сироткина 26 февраля Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В субботу, 26 февраля, в здании Нижегородского государственного художественного музея на Верхневолжской набережной, 3 откроется персональная выставка петербургского художника Андрея Бодрова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что Андрей Бодров является наследником богатых традиций ленинградской школы графики. Его экспозиция из 50 произведений продолжает серию выставочных проектов НГХМ, которые знакомят зрителя с современной графикой и самыми разными сторонами этого искусства.

Отличительной особенностью художника является внимание к нюансам и деталям. Он предпочитает «тихие» сюжеты городских и сельских пейзажей.

- Выразительность линии и свободное владение приёмами штриховки позволяет ему добиться удивительной точности и узнаваемости деталей, - говорится в сообщении пресс-службы, - Любимая техника художника - «сухая игла» - разновидность офорта (гравюры на металле). Такая техника нечасто встречается в современном искусстве.

Помимо гравюр, на выставке представят и карандашные рисунки, и пастельные композиции.

Посетить выставку можно будет с 26 февраля по 10 апреля 2022 года по адресу Верхневолжская набережная, д. 3.

Напомним, что выставка творческого объединения "Чёрный пруд" открылась в ЦК "Рекорд" в Нижнем Новгороде 19 февраля.

"Чёрный пруд" – это важная часть нижегородской культуры конца 80-начала 90-х годов, как отметили в пресс-службе правительства региона. Это неформальное объединение талантливых художников. Их самая громкая публичная выставка прошла как раз в фойе "Рекорда" зимой 1987 года. Последующие три года эта площадка стала основным местом встречи художников "Чёрного пруда" со своими зрителями.