Выставка творческого объединения "Чёрный пруд" открылась в ЦК "Рекорд" в Нижнем Новгороде 19 февраля. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня в нижегородском центре культуры "Рекорд" (Алексеевская, 7) открылась художественная выставка "Чёрный пруд. Разговоры об искусстве", приуроченная к 35-летию со дня основания легендарного творческого объединения художников. Работа выставки продлится вплоть до 31 марта.

"Чёрный пруд" – это важная часть нижегородской культуры конца 80-начала 90-х годов, как отметили в пресс-службе правительства региона. Это неформальное объединение талантливых художников. Их самая громкая публичная выставка прошла как раз в фойе "Рекорда" зимой 1987 года. Последующие три года эта площадка стала основным местом встречи художников "Чёрного пруда" со своими зрителями.

ФОТО: Кирилл Мартынов

– Сегодня, в юбилей объединения, нам особенно приятно, что художники возвращаются в "Рекорд", где нижегородцы смогут увидеть работы любимых авторов совершенно бесплатно, – сказал зампредседателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Гости экспозиции могут увидеть графические и живописные произведения разных лет, работы из частных собраний. Произведения советского периода занимают на выставке особое место. Свои работы представили Яков Васильченко, Алексей Акилов, Галина Кановкина, Алексей Сахаров, Николай Опыхтин, Николай Сметанин, Наталия Панкова, Геннадий Урлин и Сергей Сорокин. В общей сложности, экспозиция содержит порядка 60 произведений.

– Наряду с творчеством художников экспонируются фотоматериалы разных лет об истории выставочной деятельности "Чёрного пруда", – добавили в правительстве региона.

Примечательно, что по окончании выставки художники "Чёрного пруда" подарят часть своих работ Нижегородскому государственному художественному музею. Другие их работы, к сведению, хранятся в государственных музеях, частных коллекциях России и за рубежом.

– В этом году нам 35 лет. В конце 80-х, когда объединение появилось на свет, город Горький был закрытым и очень строгим городом. Это чувствовалось во всём. И в изобразительном искусстве тоже, – вспомнила председатель нижегородской региональной общественной организации "Русское искусство" Наталья Панкова. – И в это время появляется группа художников: талантливых, свободных, независимых. Они смело пишут и смело выставляются. Их выставки бурно обсуждаются и собирают большое число зрителей. "Чёрный пруд" повлиял на дальнейшее развитие изобразительного искусства в Нижнем. И в этот юбилейный для нас год мы открываем выставку, которая покажет много ранних работ художников. И это будет праздник! Праздник для художников, для зрителей, для города.

ФОТО: Кирилл Мартынов

Помимо самой художественной экспозиции, "Рекорд" предусмотрел обширную культурно-просветительскую программу: экскурсии для профессиональных сообществ, молодёжи, школьников и студентов, лекции для российских и иностранных студентов ННГУ и НГЛУ и многое другое. Отдельно стоит упомянуть возможность творческих встреч художников "Чёрного пруда" со студентами, молодёжью и блогерами. Более того, на месте пройдёт благотворительный аукцион, вырученные средства от которого направятся на лечение онкобольных детей.

Узнать подробнее о графике работы выставки можно на сайте ЦК "Рекорд".