Почти 80 человек отправили заявки на должность министра информационных технологий и связи Нижегородской области

В Нижегородской области завершился прием конкурсных заявок на должность министра информационных технологий и связи региона. Так, 79 человек заявили о своем участии в конкурсе. Об этом сообщает департамент государственного управления и государственной службы Нижегородской области.

Так, в конкурсе принимали участие граждане из 17 регионов - из Нижегородской области поступило 38 заявок, что составило 48%.

Далее после изучения анкет кандидатов пройдет очный этап - экспертная комиссия проведет оценку кандидатов на соответствие указанным требованиям, а после одобрения комиссией не менее трех кандидатов они встретятся с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, что Сергей Ефимов покинул пост министра информационных технологий и связи Нижегородской области.

Известно, что он ушёл в отставку по собственному желанию.

Так, с 13 января 2022 года исполняющим обязанности регионального министра информационных технологий и связи станет заместитель министра Артем Безруков.