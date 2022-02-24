Коронавирус приобретает сезонный характер в Нижегородской области

Коронавирус становится сезонным заболеванием в Нижегородской области, сообщила Заместитель главного санитарного врача по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 24 февраля.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом усиливается в холодное время года и держит тенденцию на снижение в весенне-летний период. Кроме того, с пришествием в регион штамма дельта, коронавирусом все чаще стали заражаться несовершеннолетние, преимущественно подростки. Процент заболеваемости среди пенсионеров остается более высоким, чем среди работающего населения.

Структура заражения COVID-19 в целом отражает структуру региона. Так, 25% заразившихся – рабочие, порядка 27-28% - служащие, еще 28% - пенсионеры.

Неравномерна статистика по регистрации новых случаев заболевания. Эпидемиологи связывают это с распространением различных видов штаммов на территории региона.

- Если изначально 70 тысяч случаев было связно с уханьским штаммом, то затем в 2021 год мы вошли с британским штаммом. Основной период 2021 года был связан с циркуляцией дельта-штамма, который давал достаточно серьезные осложнения в виде пневмонии и других тяжелых форм заболевания. В текущем сезоне из 120 случаев в 95% связано с омикроном, - сказала Садыкова.

В настоящее время в регионе работают 33 лаборатории, выполняющие тестирование на коронавирус (из них 6 сетевых). За 2020 год было выполнено свыше 3 миллионов тестирований на коронавирус.

Ранее сообщалось, что заболеваемость другими инфекциями упала в Нижегородской области в коронавирусный период.