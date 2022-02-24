Нижегородец убил своего коллегу, скинув его с металлической лестницы

Подозреваемый задержан. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 61-летний мужчина убил коллегу, скинув его с металлической лестницы. По этому факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла на территории складских помещений в Канавинском районе 23 февраля. Ссора между двумя разнорабочими возникла тогда, когда оба мужчины находились на втором этаже помещения для охраны.

- Подозреваемый столкнул 47-летнего коллегу по работе с металлической лестницы. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в ведомстве.

К слову, задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дважды сидел в тюрьме за совершение убийства.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства избиения школьницы в Балахнинском районе.

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