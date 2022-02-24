Бывший кинотеатр «Спутник» может стать центром допобразования в Нижнем Новгороде

Центр дополнительного школьного и дошкольного образования могут открыть в здании бывшего кинотеатра «Спутник» на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Заседание Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона по данному вопросу состоялось 2 февраля 2022 года.

Инициатором реализации данного проекта стало ЗАО «Авангард-Лота». Создателями проекта выступили специалисты ООО «СтройБизнесПроект», они занялись созданием проектной документации. Стоит отметить, что члены Архитектурного совета поддержали идеи разработчиков и приняли документ за основу для дальнейшего проектирования. Однако они все же высказали несколько замечаний, которые необходимо откорректировать и предоставить в министерство.

Как сообщает GiperNN, кинотеатр «Спутник» построили в 1958 году. Кинопоказы в нем шли более 40 лет, потом в здании было необходимо провести капительный ремонт, и оно закрылось. В 2019 году строение выставлялось на продажу за 170 млн рублей.

Напомним, что в 2008 году кинотеатр хотели превратить в крупный развлекательный центр. С бильярдом, боулингом и модным ночным клубом.

Там открылся развлекательный комплекс MASTER PLAZA, где были ночной клуб T.E.A.T.R.O. и диско-клуб «Феличита». Однако сейчас в здании работает только бар «Баlаlайка».