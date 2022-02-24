Нижегородские депутаты поддержали принятие в муниципальную собственность санаторной школы-интерната № 5

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 24 февраля 2022 года приняла решения по блоку вопросов, касающихся распоряжения муниципальным имуществом.

Депутаты городской Думы поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность ГКОУ «Санаторная школа-интернат № 5» вместе с имущественным комплексом. Школа-интернат возвращается городу из государственной собственности Нижегородской области в целях решения проблемы дефицита мест в муниципальных общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода. В частности, в Нижегородском районе 131 класс или 3736 человек обучаются во вторую смену. Использование помещений школы-интерната позволит дополнительно организовать обучение 120 детей.

Также в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода передаются 39 квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В свою очередь Нижний Новгород передает в федеральную собственность здание производственной базы вместе с земельным участком на улице Генкиной. Ранее депутаты городской Думы одобрили предоставление его в безвозмездное пользование ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН» (ИПФ РАН) взамен объектов недвижимости, находившихся в оперативном управлении института и попавших в зону благоустройства территории в районе канатной дороги.

Кроме того, депутаты городской Думы поддержали предложенные комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы с целью пополнения доходной части бюджета. В том числе редакционной поправкой к проекту решения предусмотрено включение в уставной капитал АО «Теплоэнерго» 8 объектов муниципального нежилого фонда на улицах Станиславского, Углова и Батумская. Котельные передаются ресурсоснабжающей организации с целью привлечения инфраструктурного льготного кредита на их реконструкцию.