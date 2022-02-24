Эксперт-эколог Юрий Коробов: «Шестая часть всего продовольствия мира оказывается выброшенной»

В Испании становится популярным набирать воду из кулеров в собственную тару. Фото из личного архива Юрия Коробова.

Эксперт-эколог, председатель совета директоров АО «Берега», член Русского географического общества Юрий Коробов побывал с рабочим визитом на острове Тенерифе (Испания) с целью изучения опыта сохранения экологии островов и островных систем, сообщает пресс-служба АО «Берега».

«В России насчитывается более 5 000 островов, около 1 300 из них – морские, - констатирует Юрий Коробов. - Большинство самых крупных российских островов и архипелагов: Новая Земля, Остров Врангеля, Новосибирские острова, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, – находятся в суровых климатических зонах вблизи полярного круга. Однако отдых на островах в России – перспективное направление туристического бизнеса, которое ставит перед специалистами новые вызовы», - уверен эксперт-эколог.

Все больше продуктов на острове Тенерифе продают небольшими порциями, снижая потребление и улучшая тем самым экологию. Фото из личного архива Юрия Коробова.

По словам Юрия Коробова, во время рабочего визита на о.Тенерифе он убедился, как далеко продвинулись власти острова в реализации программы сохранения экологии и уменьшения потребления продовольствия.

«Мы постепенно привыкаем к тому, что мусор необходимо сортировать и сдавать в переработку. Но жителям островов приходится уделять особое внимание проблеме утилизации мусора: из-за ограниченной территории негативное воздействие на экосистему может стать разрушительным, - говорит эксперт-эколог. - В последние годы во многих странах стали отказываться от использования пластиковых пакетов и бутылок в магазинах и супермаркетах. В каждом районе организованы «зеленые пункты», куда можно приносить старую одежду и обувь, использованные батарейки, крупные предметы, например, мебель. Чтобы сократить продажи воды в пластиковой упаковке, в общественных местах устанавливают кулеры, из которых можно наливать питьевую воду в собственную тару».

Как сообщает эксперт-эколог, научившись разделять отходы, жители Тенерифе стали внедрять практику мелкой и порционной упаковки еды.

«Они просчитали экологический эффект от уменьшения потребления (а, следовательно, и затрат на производство) продуктов питания. Это совсем не значит, что люди стали меньше есть, или ассортимент еды уменьшился. Наоборот, питание стало разнообразней, а свежесть продуктов стала значительно выше, - рассказывает Юрий Коробов. - У посетителей крупных супермаркетов есть возможность не покупать, к примеру, целую курицу, а взять половину или даже четвертую часть. Таким образом, человек может позволить себе не приобретать продукты впрок, не вынужден замораживать или даже выбрасывать остатки приготовленного блюда».

Раздельный сбор мусора на островах - острая необходимость. Фото из личного архива Юрия Коробова.

Эксперт приводит в пример статистику, согласно которой на одного человека в год приходится 121 килограмм выброшенной еды.

«А всего на помойке оказывается 931 миллион тонн – шестая часть всего продовольствия мира! – констатирует Юрий Коробов. - Мы покупаем еду «про запас», «на всякий случай», берем товары по акции, даже если не будем их потреблять, не осознаем своих истинных желаний и предпочтений в еде. В итоге продукты портятся и отправляются на помойку, а мы продолжаем «перепотреблять».

К вопросу излишнего потребления стоит относиться как к глобальной экологической угрозе, отмечает эксперт-эколог Юрий Коробов.

«К сожалению, никакие природные ресурсы не восполняются сами собой, и наш общечеловеческий долг – не усугублять экологические проблемы, а делать все, что в наших силах для спасения нашей планеты», - заключает он.