Более 2,1 тысяч крыш многоквартирных домов проверили в Дзержинске

Дзержинский отдел Госжилинспекции Нижегородской области с начала года проверил 2128 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, по итогам проверок домоуправляющие компании оштрафованы более чем на 1 млн рублей - возбудили 27 дел, а также выдали 56 предостережений.

В Госжилинспекции сообщили, что особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

- 22 февраля на предмет зимнего содержания проверены дома по проспекту Ленина. Домоуправляющей компании ООО «УК Чистый город» в очередной раз указано на необходимость очищать кровли, а также об ограждении потенциально опасных мест, - добавил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции Алексей Заика.

Напомним, что по вопросам некачественной расчистки снега во дворах, на тротуарах возле домов, обработки противогололедными материалами жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а если меры не будут приняты, то уже в Государственную жилищную инспекцию.

Ранее сообщалось, что ГЖИ выявила 10 нарушений выявили в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов 14 января 2022 года.

В Госжилинспекции сообщили, что особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

- Буквально за полтора часа 14 января было проверено 11 домов, на крышах 10 из которых управляющие компании не убрали сосульки. Юридические лица и их руководители будут привлечены к административной ответственности, - уточнил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции Алексей Заика.