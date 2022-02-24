Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 6:11

Свет отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 24 февраля

Отключения запланированы в трех районах
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Электроэнергию отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 24 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе подача электроэнергии будет приостановлена с 9 до 12 часов в доме № 14 по улице Политбойцов.

В Ленинском районе без света останутся жильцы домов № 65/1 и 65/3 по проспекту Ленина. Электроэнергии не будет с 13 до 18 часов.

В Советском районе свет отключат на Анкудиновском шоссе, 24 и 34 с 10 до 14 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.