Свет отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 24 февраля

Электроэнергию отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 24 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе подача электроэнергии будет приостановлена с 9 до 12 часов в доме № 14 по улице Политбойцов.

В Ленинском районе без света останутся жильцы домов № 65/1 и 65/3 по проспекту Ленина. Электроэнергии не будет с 13 до 18 часов.

В Советском районе свет отключат на Анкудиновском шоссе, 24 и 34 с 10 до 14 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.