Глава Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества

Дорогие нижегородцы!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Современный мир сегодня ставит перед нами непростые задачи – локальные конфликты и вопросы глобальной безопасности выходят на первый план политической повестки. Это серьезные вызовы, и сейчас, как никогда, необходимо сделать все возможное для предотвращения гуманитарного кризиса на Донбассе, помочь мирным гражданам. Это наш долг!

Именно сейчас важно помнить, что за всю свою историю Россия не развязала ни одной войны. Мы – мирные люди, но мы готовы защищать свою страну и дать отпор, когда это необходимо. Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма, ответственности и любви к Родине.

В этот день, 23 февраля, мы говорим слова благодарности тем, кто с честью и достоинством выполняет свой ратный долг – несет службу, защищая наше Отечество, тем, кто куёт оборонный щит нашей страны на заводах, разрабатывает уникальные передовые технологии, не имеющие аналогов в мире, всем тем, кто отдает свои силы на развитие и процветание независимой России.

От всей души желаю Вам сохранять силу духа в это непростое время, пусть рядом с Вами будет надежное дружеское плечо, а «в тылу» царит благополучие и взаимопонимание. Крепкого здоровья, успехов и мирного неба Вам и Вашим близким!

С уважением, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.