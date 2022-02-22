Жительницу посёлка Юганец могут лишить родительских прав за пьянство и избиение сына

44-летнюю жительницу рабочего посёлка Юганец в Володарском районе Нижегородской области могут лишить родительских прав за пьянство и избиение 7-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, обвиняемая содержала ребёнка в неудовлетворительных бытовых условиях, не заботилась о его здоровье и образовании, а в январе этого года избила своего сына в подъезде жилого дома, будучи нетрезвой.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре. Органы опеки и попечительства решают вопрос о лишении жительницы Юганца родительских прав.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у обвиняемой трое детей: старшая дочь с ней уже не живёт, а младшей всего три года. Мальчик, которого избила мать, учится в первом классе. По рассказам соседей, пьянки в доме многодетной семьи почти ежедневные, и все – на глазах у детей.

Об избиении мальчика стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения в подъезде дома.