В «Нижновэнерго» прошел день охраны труда. Фото: «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

В подразделениях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошли мероприятия, посвященные дню охраны труда. На территории учебно-тренировочного полигона Заречного района электрических сетей состоялись совместные практические занятия по обесточиванию объектов при возникновении пожара. Участниками стали сотрудники филиала «Нижновэнерго» и персонал ГУ МЧС России по Нижегородской области. Занятия были посвящены основам электробезопасности при ликвидации возгорания вблизи электроустановок, находящихся под напряжением.

Для электротехнического персонала были организованы практические занятия по отработке навыков производства оперативных переключений по обесточиванию объектов при возникновении пожара, а также ряд других мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности. Особое внимание уделялось последовательности выполнения совместных действий при ликвидации возгорания, порядку оформления распоряжения, допуска на проведение работ при ликвидации ЧС. Были отработаны навыки ликвидации возможных возгораний на объектах, расположенных вблизи электроустановок (ВЛ 0.4 кВ, ВЛ 6-10 кВ, в РП, ТП 6 -10 кВ, в ВРУ, К/Я 0.4 кВ). В рамках проведения практических занятий были рассмотрены основные типы находящегося в эксплуатации электрооборудования с демонстрацией его на учебно-тренировочном полигоне. Также сотрудники Заречного РЭС рассказали представителям МЧС о возможных опасностях и рисках, возникающих в процессе ликвидации возгораний на объектах, получающих электроснабжение от разных типов электроустановок и линий электропередач, о необходимости выполнения организационных и технических мероприятиях которые обезопасят личный состав пожарного расчета.

В Шахунском РЭС филиала «Нижновэнерго» в рамках дня охраны труда были организованы занятия со студентами ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии», обучающимися по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В рамках мероприятия была проведена экскурсия по территории базы Шахунского РЭС. На учебно-тренировочном полигоне прошло теоретическое занятие. Старший мастер Шахунского РЭС Зиновьев Александр Юрьевич познакомил студентов с действующим оборудованием «ЦРП-10 кВ Шахунья», а также рассказал об основных требованиях охраны труда и необходимости их соблюдения.

«Практические и теоретические занятия являются неотъемлемой частью нормального рабочего процесса. Они направлены на сохранение здоровья и жизни сотрудников и способствуют повышению уровня дисциплины, ответственности оперативного и ремонтного персонала, совершенствованию безопасного выполнения плановых и аварийно-восстановительных работ, улучшению состояния охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и повышению культуры производства», – отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.