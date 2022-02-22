Подземный переход на площади Лядова в Нижнем Новгороде стал разрушаться. Некоторые повреждения верхней части тоннеля выявили в процессе ежедневного мониторинга территории Нижегородского района, который проводит местная администрация в рамках подготовки к весне. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на представителей администрации Нижегородского района.

По данным ведомства, ремонт выявленных повреждений начнут весной этого года, как только установится стабильная температура воздуха.

Напомним, весной 2021 года свежеотремонтированный подземный переход на Лядова уже приходил в негодность.