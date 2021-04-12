Подземный переход на площади Лядова снова ждет ремонт

Переход на Лядова опять пришел в негодность. Фото: группа "Нижний Новгород"/vk.com

Совсем недавно на площади Лядова в Нижнем Новгороде в очередной раз ремонтировали подземный пешеходный переход. И вот – он опять просит ремонта. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях.

- Ступени уже разваливаются, гранитные плиты на них расколоты, некоторые вообще уже отсутствуют. При этом стены перехода снова исчерчены «наскальной живописью», а пандусы покрылись ржавчиной, - рассказал анонимный пользователь в группе «Нижний Новгород» в социальной сети ВКонтакте и в подтверждение прикрепил несколько фотографий.

В МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что специалисты управления уже проинспектировали состояние подземного пешеходного перехода на площади Лядова и составили дефектную ведомость.

- Подрядчику направлено предписание об устранении выявленных замечаний. Работы по устранению дефектов будут проведены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, как только будут позволять погодные условия, - отметили в пресс-службе городской администрации.