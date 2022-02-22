35-летнюю Ирину Катунову ищут в Заволжье с 15 февраля. ФОТО: ПСЦ "Рысь"

35-летнюю Ирину Катунову ищут в городе Заволжье Нижегородской области уже неделю, начиная с 15 февраля. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что женщина ушла из дома на переулке Пирогова в Заволжье и не вернулась. С 15 февраля о её местонахождении ничего не известно.

Приметы Ирины: рост 162 см, среднее телосложение, чёрные волосы и серо-зелёные глаза.

Была одета в: чёрную вязаную шапку, чёрную куртку с капюшоном, тёмные штаны и чёрные кроссовки.

При себе имела: маленькую чёрную сумку и мобильный телефон.

– Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, – призывают поисковики.

Напомним, 16-летний Никита Коробов пропал в Нижнем Новгороде вчера, 21 февраля.