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Происшествия22 февраля 2022 7:22

Сотрудника-компании подрядчика задержали из-за обрушения глыбы льда на женщину в Дзержинске

Пострадавшая женщина находится в реанимации
Мария СОРОКИНА
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Задержан мастер компании-подрядчика, ответственный за уборку снега с дома.

Задержан мастер компании-подрядчика, ответственный за уборку снега с дома.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Случай ненадлежащего исполнения услуг по уборке снега и наледи с домов расследуют в Дзержинске, сообщает пресс-служба СУСКР по Нижегородской области.

Утром 20 февраля с дома №28 по проспекту Ленина обрушилась наледь.

- В результате происшествия была травмирована 55-летняя женщина. Она госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, - сообщили в пресс-службе.

Следователи полагают, инцидент произошел из-за того, что представители домоуправляющей компании недостаточно хорошо выполняли свои обязанности.

В результате задержан мастер компании-подрядчика, ответственный за уборку снега с этого дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, изымают всю необходимую документацию. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глыба льда упала на 6-летнюю девочку в Нижнем Новгороде.