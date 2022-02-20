Глыба льда с крыши упала на 6-летнего ребенка в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глыба льда упала с крыши жилого дома на улице Донецкой в Нижнем Новгороде на ребенка. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в настоящее время из-за сообщений о ненадлежащей работе по содержанию и уборке общественных мест от снежной массы и наледи проводятся проверки.

Так, в сюжете регионального канала сообщили, что в Нижнем Новгороде наледь сошла с крыши многоквартирного дома прямо на маленького ребёнка. Трагедии не удалось избежать - девочка 6 лет получила травмы.

Стоит отметит, что основанием для проведения проверки послужили полученные ранее данные о сходе на женщину снега с дома на улице Интернациональной в Нижнем Новгороде, а также о ненадлежащей очистке мест захоронения в Балахнинском районе Нижегородской области. .

- По всем фактам ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства организациями, - отметили в ведомстве.

Теперь надзорный орган проверит, в каком состоянии содержатся жилые дома и придомовые территории в зимний период. Меры прокурорского реагирования примут, если на то будут найдены основания.

Напомним, ранее мы сообщали, что 56-летний нижегородец погиб под метровой глыбой льда, которая сошла на улице Федосеенко в Сормовском районе.

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