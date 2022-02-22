Депутаты-единороссы окажут гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из ЛНР и ДНР

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода окажут волонтерскую и гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из ЛНР и ДНР в Россию. Такое решение было принято на заседании депутатского объединения Партии «Единая Россия» 21 февраля 2022 года.

В качестве первоочередной задачи Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия» на ближайшее время руководитель Регионального исполнительного комитета Алексей Антонов назвал помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.

«Ситуация на Донбассе обострена до предела, тысячи беженцев уже сейчас прибыли в Россию, в Ростовскую область, и разъезжаются по другим регионам. Нижегородская область первой отреагировала на происходящее. Уже в пятницу вечером был определен специальный счет для сбора средств беженцам. В общественной приемной Партии был открыт пункт приема вещей первой необходимости и продуктов для жителей ДНР и ЛНР», – рассказал Алексей Антонов.

По его словам, нижегородцы с готовностью откликнулись на просьбу о помощи: неравнодушные люди приносят вещи и продукты, на горячую линию поступает множество звонков. Поэтому было принято решение развернуть пункты приема гуманитарной помощи во всех местных отделениях партии.

Руководитель депутатского объединения «Единой России», заместитель председателя городской Думы Евгений Костин заявил, что депутаты с готовностью включатся в эту работу и окажут всю необходимую помощь. Он также предложил объединить усилия с депутатами и волонтерами из других политических партий.

Члены депутатского объединения также обсудили повестку очередного заседания Думы, которое состоится 24 февраля, и заслушали информацию департамента образования администрации города об организации подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ и ВИР в школах Нижнего Новгорода в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.