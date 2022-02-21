Онлайн-конференция по проблемам ВИЧ-инфекции прошла в Нижегородской области

В Нижегородской области прошла научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции». Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

На ней специалисты обсудили вопросы лечения ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов

По данным на 1 января 2022 года, сейчас в Нижегородской области проживает более 18 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. По сравнению с предыдущим годом этот показатель уменьшился на 3,5%.

- Сегодня существуют лекарственные препараты, которые сдерживают распространение вируса ВИЧ-инфекции. И жизнь людей, которые придерживаются лечения, ничем не отличается от жизни без ВИЧ. Главное, не допустить перехода стадии ВИЧ в стадию СПИД, - добавил главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян.

Напомним, что более 1,4 тысячи случаев ВИЧ выявили в Нижегородской области за 2021 год.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 1 декабря в регионе проживает 17 501 человек с ВИЧ. Также стало известно, что до конца года на ВИЧ-инфекцию обследуют 25% населения.

Он также добавил, что второй год подряд Нижегородская область входит в тройку лучших регионов по критериям выявления и лечения людей с ВИЧ.

Ранее сообщалось, что уже почти четверть века существуют эффективные противовирусные препараты, которые успешно подавляют вирусную активность в организме. При своевременном начале лечения ВИЧ не оказывает существенного влияния на здоровье человека. Человек, принимающий терапию, может практически со стопроцентной гарантией иметь здоровых детей, работать и отдыхать также, как все.

1 декабря считается Всемирным днем борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом.