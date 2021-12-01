Более 1,4 тысячи случаев ВИЧ выявили в Нижегородской области за 2021 год. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 1 декабря в регионе проживает 17 501 человек с ВИЧ. Также стало известно, что до конца года на ВИЧ-инфекцию обследуют 25% населения.

— ВИЧ-инфекция в последние годы чаще диагностируется в более старших возрастных группах населения. Если в 2000 году 86,7% диагноз получали в возрасте 15-29 лет, то в 2021 году практически столько же больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что второй год подряд Нижегородская область входит в тройку лучших регионов по критериям выявления и лечения людей с ВИЧ.

Напомним, что уже почти четверть века существуют эффективные противовирусные препараты, которые успешно подавляют вирусную активность в организме. При своевременном начале лечения ВИЧ не оказывает существенного влияния на здоровье человека. Человек, принимающий терапию, может практически со стопроцентной гарантией иметь здоровых детей, работать и отдыхать также, как все.

1 декабря считается Всемирным днем борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом.