Свыше 36 тысяч вызовов поступило за неделю в службу «112» в Нижегородской области

36 613 обращения от нижегородцев поступило в центр обработки вызовов системы «112» за прошедшую неделю, с 14 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, например, по сравнению с предыдущей неделей количество звонков в службу газа на 27%, а количество обращений в полицию - на 10%.

А вот количество вызовов в пожарную службу наоборот сократилось на 21% - за неделю поступил 189 вызовов. Также пошло на убыль и количество обращений в скорую помощь – чуть больше 9 тысяч вызовов.

- Увеличилось количество звонков в службу газа. В случае обнаружения запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите специалистов газовой службы, - добавил начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.

Напомним, что «Горячая линия» по обезболиванию открыта в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил в своем Instagram.

Он также рассказал, что необходимо делать, если нижегородцам и их близким нужна помощь в подборе или замене обезболивающего лекарственного препарата.