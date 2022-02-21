14 литров крови сдали добровольцы на первой донорской акции в Канавинском районе

Около 14 литров крови сдали добровольцы на первой донорской акции в 2022 году в Канавинском районе. Об этом сообщает администрация района.

Так, в акции приняли участие 29 человек – они сдавали кровь на базе мобильного комплекса заготовки крови Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой.

- Перед забором крови медицинские работники измеряют вес, рост и пульс донора, проверяют артериальное давление, выясняют наличие соматических заболеваний и вредных привычек. В условиях пандемии забор крови происходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - уточнили в администрации Канавинского района.

Напомним, что жители Сормовского района Нижнего Новгорода сдали 14 литров крови на прошедшей донорской акции, первой в 2022 году. В ней участвовали 33 человека. Помимо крови, было собрано ещё почти три литра плазмы.

– Как правило, за год в районе проходит пять-шесть донорских акций, не считая таких же мероприятий на крупных сормовских предприятиях, – добавили в ведомстве. – В прошлом году сормовичи сдали более 80 литров крови, и радует, что с каждой акцией доноров становится больше.