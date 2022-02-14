Сормовичи сдали 14 литров крови в рамках первой донорской акции 2022 года

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода сдали 14 литров крови на прошедшей донорской акции, первой в 2022 году. В ней участвовали 33 человека. Помимо крови, было собрано ещё почти три литра плазмы. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

– Как правило, за год в районе проходит пять-шесть донорских акций, не считая таких же мероприятий на крупных сормовских предприятиях, – добавили в ведомстве. – В прошлом году сормовичи сдали более 80 литров крови, и радует, что с каждой акцией доноров становится больше.

В нижегородской мэрии также напомнили, что сдать кровь можно в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я.Климовой. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону (831) 432-84-27. Сдать кровь в центре можно в будние дни с 08:00 до 15:00.

– Перед сдачей крови сотрудники нижегородского областного центра крови имени Н.Я.Климовой просят потенциальных доноров ознакомиться с информацией о донорстве по ссылке https://ноцк.рф/информация-для-доноров/как-стать-донором/, – резюмировали в ведомстве.