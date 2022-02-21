День леденцов отметили в Советском районе Нижнего Новгорода Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

День леденцов отметили в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, ежегодный сладкий праздник провели сотрудники администрации Советского района вместе с местными жителями в минувшие выходные. Мероприятие прошло на популярной городской локации - в благоустроенном парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина.

На празднике нижегородцам рассказали историю возникновения лакомства, а также поделились особой рецептурой изготовления сладостей

- Твёрдые конфеты из жженого сахара делают в России с XV века. Результат получается вкусный, а процесс – интересный, - рассказали на мастер-классе.

Известно, что для детей в парке также провели викторину и командные игры на свежем воздухе, все получили в подарок главный символ праздника – леденец «Петушок».

Напомним, что конкурс на лучшую масленичное чучело пройдет в Сокольском районе Нижегородской области.

Принять участие в конкурсе на рыночной площади можно в одной из номинаций: «Ростовая кукла «Краса Масленица», «Работница», кукла «Малышка», кукла «Лакомка», «Кукла-поделка «Масленичный сувенир», Кукла-оберег «Краса Масленица» и «Лучший символ Масленицы «Ярко солнышко».