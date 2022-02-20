Конкурс на лучшую масленичное чучело пройдет в Сокольском районе Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Сокольском районе Нижегородской области в воскресенье, 6 марта, состоится конкурс на лучшую масленичноечучело «Ой, Маслена-красота-2022!». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Принять участие в конкурсе на рыночной площади можно в одной из номинаций: «Ростовая кукла «Краса Масленица», «Работница», кукла «Малышка», кукла «Лакомка», «Кукла-поделка «Масленичный сувенир», Кукла-оберег «Краса Масленица» и «Лучший символ Масленицы «Ярко солнышко».

Организатором конкурса выступил МКУК «Централизованная клубная система» г.о. Сокольский. Уточняется, что для участие в конкурсе необходимо отправить заявку в методический кабинет районного Дома культуры.

Напомним, что проведение масленичных гуляний пока остается под вопросом в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в ведомстве, в настоящий момент мэрия Нижнего Новгорода еще не приняла окончательного решения о проведении Масленицы в 2022 году.

СПРАВКА

«Начало масленичной недели» - масленица - древний славянский праздник, который пришел из языческой культуры. Это - веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главный атрибут масленицы – блины, они имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являются символом солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни.