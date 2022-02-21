Мясоперерабатывающий комплекс расширят в Нижнем Новгороде за 4,5 млрд рублей

ООО «Первый мясокомбинат» планирует расширить производство колбасных изделий и мясных деликатесов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Известно, что уже сейчас началась стадия проектирования.

- Помимо того, что в регион приходят новые инвесторы, здесь активно развиваются действующие предприятия. Это важное свидетельство того, что компаниям комфортного работать в Нижегородской области, - отметилзаместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, «Первый мясокомбинат» является одним из предприятий, которое активно инвестирует средства в развитие производства врегионе.

Ожидает, что после реализации проекта производственная мощность предприятия, а также количество рабочих мест увеличатся более чем в два раза Второй мясоперерабатывающий комплекс введут в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас Нижегородская область обеспечена мясом и мясной продукцией собственного производства на 48%, показатель хотят увеличить до 85%.

Напомним, что Игорь Ищенко возглавил Корпорацию развития Нижегородской области.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, у Игоря Ищенко имеется внушительный опыт взаимодействия с инвесторами и реализации проектов. Известно, что прежний руководитель Корпорации Тимур Халитов продолжит заниматься инвестиционными вопросами, но в статусе советника губернатора.