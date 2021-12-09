Игорь Ищенко возглавил Корпорацию развития Нижегородской области

Игорь Ищенко. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Игорь Ищенко назначен новым гендиректором АО «Корпорация развития Нижегородской области», сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, у Игоря Ищенко имеется внушительный опыт взаимодействия с инвесторами и реализации проектов.

Мы считаем, что эти навыки помогут региону в комплексной работе над улучшением инвестиционного климата – добавил глава региона.

Также Никитин заметил, что за последние годы Корпорация стала надежным помощником для инвесторов в самых разных отраслях. С ее поддержкой реализуются важные проекты, создаются новые рабочие места.

- Регион показал рекордный рост в инвестиционном рейтинге АСИ. Такой результат был бы невозможен без грамотной работы институтов поддержки инвесторов. Полученный опыт обязательно будет использоваться при дальнейшей работе по улучшению инвестиционного климата, - подчеркнул губернатор.

Известно, что прежний руководитель Корпорации Тимур Халитов продолжит заниматься инвестиционными вопросами, но в статусе советника губернатора.

Справка:

Игорь Ищенко родился 21 мая 1969 года в городе Торезе Донецкой области. В 1994 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, а в 1999 году получил диплом МЭСИ по специальности «Антикризисное управление». Занимал различные руководящие должности. В частности, в 2011-2019 годах он руководил особой экономической зоной «Технополис «Москва», а с 2020 года являлся главой компании АО «УК «Смарт Энерджи».