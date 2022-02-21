Маргарита Банникова и Алексей Коротков назначены заместителями директора «Школы 800»

В министерстве образования Нижегородской области произошли кадровые перестановки. Сразу два заместителя министра образования и науки региона заняли должности в АНОО «Школа 800».

Как сообщили «КП» в министерстве образования Нижегородской области, речь идет о Маргарите Банниковой и Алексее Короткове – они с 21 февраля назначены заместителями директора «Школы 800».

Что касается поста директора «Школы 800», который сейчас пустует, решение о назначении руководителя школы пока не принято, отметили в минобре.

Напомним, предыдущий руководитель Елена Беленко ушла с поста директора АНОО "Школа 800" 14 февраля.