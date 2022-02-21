Нижегородцы нашли деревянные элементы в чугунном ограждении на Верхневолжской набережной

Деревянные элементы обнаружили в чугунном ограждении на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Фотографиями странной находки поделилась местная жительница в социальной сети Facebook.

- Вот и знаменитые нижегородские вандалы, ломающие «чугун» голыми руками! – заметила нижегородка.

Как получилось, что знаковый элемент городской инфраструктуры, расположенный прямо в сердце столицы Приволжья, оказался не совсем из того материала, как заявлено, а деревянные элементы обращаются в прах, стоит к ним прикоснуться – ни у кого ответа нет.

- М-да, я что-то аж зависла. Мы с детьми в мастерской качественнее поделки делаем из бетона и дерева, - написала Анела Авоцерком в комментариях к записи.

- новый нано-материал «деревянный чугун», - прокомментировала Nataly Koro.

- А могли из папье-маше сварганить и гуашью покрасить, - заметила Марина Борисова.

На запись отреагировал и глава районной администрации Илья Лагутин. По его словам, архивные фото свидетельствуют о том, что уже в 1958 году это ограждение было на набережной.

- Старожилы лучше скажут, в какой промежуток времени произошла утрата двух элементов и замена их на деревянные. Судя по состоянию, что вижу - лет 10 назад или больше. В любом случае, спасибо за информацию, проверим, опасные элементы уберём, - прокомментировал Лагутин.

Также, по его словам, в настоящее время прорабатывается развитие откоса в рамках концепции Музейной набережной.

Ранее сообщалось, что вандалы обезглавили мышонка-пушкаря на Почаинском бульваре.