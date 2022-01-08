Вандалы отломали голову статуе мышонка-пушкаря на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде

Какой-то злой рок преследует статую мышонка-пушкаря на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде: то её украдут, то сломают, а главное для чего, так и непонятно. Накануне вандалы вновь взялись за своё и отломали мышонку голову. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Все, что осталось от мышат-пушкарей на Почаинском бульваре. Может, нет смысла больше восстанавливать?! – подписал публикацию нижегородец.

В комментариях тут же разгорелись обсуждения о том, как защитить статуи. Одни подумали о том, что необходимо установить камеры на этом месте и находить виновных, выписывая штраф, а другие предлагали сделать фигуры из стали, чтобы уж наверняка. И всё же сошлись горожане в одном – бедных мышат очень жаль, фигурки красивые и радуют глаз, но покоя явно кому-то не дают.

Напомним, что статуя мышонка-пушкаря исчезала с бульвара в сентябре 2021 года. Тогда специалисты АНО «Центр 800» пообещали, что фигурку постараются восстановить с более прочным креплением.

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