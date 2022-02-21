Акцию к Всемирному дню стерилизации домашних животных проведут в госветклиниках Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в любой государственной ветеринарной клинике региона до 21 марта 2022 года стерилизовать домашних собак и кошек можно будет со скидкой 20%. Акцию приурочили ко Всемирному дню стерилизации домашних животных – его отмечают в последний вторник февраля каждый год.

- Своевременная стерилизация может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев, в частности, уменьшает риск заболевания раком, снижает вероятность агрессии у животного, - уточнил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Предполагается, что акция будет способствовать регулированию численности животных без владельцев.

Напомним, что новый государственный ветеринарный кабинет появился в городе Бор. Он стал восьмым ветеринарным кабинетом в Нижегородской области.

В веткабинете будут проводить осмотр животных, прививать их от различных заболеваний, принимать биоматериалы для исследований, проводить необходимые консультации, а также осуществлять хирургическое вмешательство.

Отмечается, что владельцы животных могут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства. С начала 2021 года в Нижегородской области привили около 140 тысяч собак и кошек.