Новый государственный ветеринарный кабинет появился в городе Бор Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый государственный ветеринарный кабинет открылся в городском округе городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, данный кабинет теперь находится по адресу дом №104 улица Максима Горького.

- Новые ветеринарные кабинеты создаются для повышения качества услуг по оказанию ветеринарной помощи в регионе. Специалисты имеют высокую квалификацию в области ветеринарии и используют передовые технологии в лечебном процессе, - уточнил председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

В веткабинете будут проводить осмотр животных, прививать их от различных заболеваний, принимать биоматериалы для исследований, проводить необходимые консультации, а также осуществлять хирургическое вмешательство.

Отмечается, что владельцы животных могут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства. С начала 2021 года в Нижегородской области привили около 140 тысяч собак и кошек.

Напомним, что более 70 домашних животных бесплатно стерилизовали в рамках социального проекта по стерилизации и кастрации домашних питомцев льготных категорий граждан, который стартовал весной этого года в Нижнем Новгороде.

Нижегородцы отмечают, что участие в этой программе позволило им значительно сэкономить.