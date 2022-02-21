Мининский университет подтвердил соответствие европейским стандартам образования

Мининский университет в Нижнем Новгороде успешно прошел аккредитацию по стандартам ESG и получил свидетельство международного образца и знак отличия «EXCELLENT QUALITY». Таким образом нижегородский педагогический вуз подтвердил соответствие европейским стандартам высшего образования.

Как сообщили в пресс-службе университета, аккредитацию прошли 12 образовательных программ, в том числе и с двумя профилями подготовки: математика и информатика, математика и физика, биология и химия, география и биология, русский язык и литература, русский язык как иностранный, история и обществознание, музыка, изобразительное искусство, физическая культура и безопасность жизнедеятельности, технология и экономика.

Подготовка в вузе оценивалась по девяти критериям: стратегия развития, образовательные программы и их периодическая оценка, студентоцентрированное обучение, преподавательский состав, образовательные ресурсы, поддержка академических достижений, информирование общественности, а также гарантия качества образования (при переходе на дистанционный формат реализации образовательных программ).

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, в ходе аккредитации эксперты дали высокую оценку не только образовательным программам, но и системе управления вузом в целом.

- Аккредитация позволит расширять взаимодействие с иностранными университетами, но и на сегодняшний день международное сотрудничество развито на достойном уровне: взаимодействуем с университетами из 30 стран мира, - сказал Виктор Сдобняков.

Напомним, в этом году в Мининском университете откроется IT-факультет для подготовки специалистов педагогического и непедагогического профиля, а также появится три новых магистерских программы: “Семейное образование”, “Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация и персонализация” и “Методология и технология сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра”.