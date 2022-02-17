Более тысячи студентов приняли участие в онлайн-встрече с ректором Мининского университета

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков провел традиционную встречу со студентами. Фото: Мининский университет

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков провел традиционную встречу со студентами вуза 16 февраля. Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции, которую менее чем за сутки посмотрели свыше 1300 учащихся.

Во время конференции Виктор Сдобняков рассказал о достижениях вуза за последний год. В частности, в 2021 году был проведен капитальный ремонт корпусов Мининского университета – на это было направлено 490 млн рублей, что в четыре раза больше, чем в предыдущий год. В главном корпусе заработал Музей просвещения, планетарий, была отремонтирована библиотека. Кроме того, в вузе в рекордные сроки были созданы Технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический Кванториум – образовательные площадки, которые позволяют студентам учиться применять междисциплинарные навыки, а работающим педагогам – профессионально развиваться. Образовательные пространства оснащены новейшим цифровым и лабораторным оборудованием. Ежегодно здесь будут проходить обучение около 5000 человек.

За время онлайн-конференции от студентов поступило более полусотни вопросов, многие из которых касались общежитий. По итогам встречи ректор дал поручения о закупке микроволновых печей, замене мебели, установок вытяжек. К слову, в настоящее время идет ремонт общежитий Мининского университета – дизайн-код для новых интерьеров разработали студенты вуза совместно с ИКЕА. Первые комнаты были отремонтированы еще в прошлом году, план на этот год – обновить 110 комнат в трех общежитиях.

Также студентов интересовали вопросы, связанные с развитием КВН в Мининском университете. Виктор Сдобняков отметил успехи ребят из команд «Вишенка» и «ЦБК», достойно выступивших на 33 Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2022", что дало им возможность выступить в международной лиге. Ректор заверил, что КВН в Мининском будет развиваться и дальше.

Один из поступивших вопросов касался открытия новых направлений обучения в Мининском университете. Как рассказал Виктор Сдобняков, в этом году в университете откроется IT-факультет для подготовки специалистов педагогического и непедагогического профиля, а также появится три новых магистерских программы: “Семейное образование”, “Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация и персонализация” и “Методология и технология сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра”.

Все вопросы поступившие от студентов – независимо от того, прозвучали они в эфире или нет, будут рассмотрены и сформированы в перечень поручений ректора для дальнейшей проработки.

- Такие встречи полезны не только для студентов, но и для руководства вуза. Через такой формат взаимодействия получаем сигналы, вопросы, идеи, которые помогают нам выстраивать образовательный процесс и стратегию развития университета. Я не разделяю вопросы на важные и не очень - диалог со студентами рассматриваю исходя из того, что они наши партнеры и мы должны слышать друг друга, - прокомментировал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.