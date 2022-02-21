Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили награды от Министерства транспорта России. Фото: АО "Транснефть - Верхняя Волга"

Работникам АО «Транснефть-Верхняя Волга» присуждены награды Министерства транспорта Российской Федерации за многолетнюю безаварийную работу на автомобильном транспорте.

Десять водителей транспортных средств и специальной техники Горьковского, Марийского и Рязанского районных нефтепроводных управлений, а также аппарата управления предприятия и Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть-Верхняя Волга» награждены нагрудным знаком отличия за «Безаварийную работу».

Ведомственной наградой удостаиваются водители, не допустившие случаев нарушений правил дорожного движения РФ, повлекших дорожно-транспортные происшествия, иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации транспортных средств в Российской Федерации. Нагрудной знак имеет три степени, высшей степенью - является I степень.

Нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу» I степени награжден Гордеев Андрей Германович, водитель автомобиля из Горьковского районного нефтепроводного управления, филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга». За многолетний стаж работы на предприятии он ни разу не совершил нарушения правил дорожного движения. Под его управлением общий безаварийный пробег транспортного средства составил свыше 500 тыс. км.

Нагрудным знаком «За безаварийную работу» II степени отмечены шестеро работников, безаварийный стаж управления транспортными средствами каждого из них превышает 300 тыс. км. Нагрудным знаком III степени награждены трое водителей с безаварийным стажем каждого 200 тыс. км.

Справка

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание безопасной эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники, в том числе во время выполнения работ на линейной части магистральных трубопроводов и станционных объектов. На регулярной основе проводятся соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурсы по охране труда, а также стажировка водителей в области повышения квалификационных навыков и проверки знаний правил дорожного движения. Основная цель - предупреждение производственного травматизма, пропаганда ответственного отношения работников к соблюдению требований охраны труда, распространение передового опыта и лучших практик, стимулирование к дальнейшему повышению знаний в области безопасного управления автотранспортными средствами.