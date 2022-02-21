Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 9:07

В Нижегородской области водитель «буханки» насмерть переехал сидящего на проезжей части мужчину

Смертельная авария произошла в вечернее время
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

ДТП со смертельным исходом произошло в Семеновском районе Нижегородской области вечером 20 февраля. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР регионального УГИБДД.

Эта авария произошла в 18:35. Подъезжая к рабочему поселку Сухобезводное, водитель УАЗа модификации 396295 (в просторечии - «буханка», прим.) не заметил пешехода, сидящего на проезжей части, и наехал на него. В результате 42-летний мужчина получил ранение, от которого скончался.

Отметим, что предполагаемому виновнику аварии 24 года, его стаж вождения составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» насмерть сбил пешехода на подъезде к Нижнему Новгороду.