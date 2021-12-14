«КАМАЗ» насмерть сбил мужчину на подъезде к Нижнему Новгороду. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла в Нижегородской области вечером 13 декабря – около 19:40 на 11-м километре восточного подъезда со стороны Нижнего Новгорода автомобиль «КАМАЗ» насмерть сбил мужчину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- 49-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», двигаясь с включенным проблесковым маячком, совершил наезд на пешехода, - говорится в сообщении ведомства. – Как выяснилось, тот переходил дорогу вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.

В результате аварии 58-летний мужчина –пешеход скончался до приезда машины скорой помощи. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родственникам и близким погибшего мужчины.