Нижний Новгород вошел в число худших городов по качеству уборки снега этой зимой среди городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, проведенного среди населения 16 российских мегаполисов.

Исследование проводили с 9 января по 18 февраля 2022 года, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет, среди них 500 нижегородцев. Все участники должны были оценить, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега этой зимой. Примечательно, что средний балл во всех городах оказался невысоким.

Согласно результатам опроса, лучше всего снег убирают в Красноярске (3,13), Казани (3,12) и Омске (2,99).

Нижний Новгород набрал всего 2,45 баллов и занял пятое место с конца в рейтинге. Чаще всего нижегородцы жалуются на наледи на пешеходных дорожках и тротуарах.

Ниже Нижнего Новгородапо рейтингу находятся только Новосибирск (2,42), Уфа (2,39), Волгоград (2,03) и Санкт-Петербург (1,92).

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