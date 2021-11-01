Самая солидная статья расходов здесь, по мнению местных жителей, - оплата коммунальных услуг. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород вошел в число самых дорогих для жизни мегаполисов. Столица Приволжья обогнала по этому показателю Новосибирск, Воронеж, Пермь и Челябинск. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, проведенного среди населения 16 городов-миллионников.

Согласно результатам опроса, самым дорогим городом по-прежнему считается Москва: такую оценку дали 64% ее жителей. На втором месте Уфа – здесь жизнь кажется дорогой 60% респондентов, а замыкает тройку лидеров Казань (58%).

Краснодар оказался на четвертом месте по дороговизне проживания – так считают 57% опрошенных жителей. В том, что большие расходы предполагает жизнь в Ростове-на-Дону, уверены 54% его жителей, в Волгограде — 52%, в Екатеринбурге – 50%.

Санкт-Петербург и Красноярск разделили восьмую строчку рейтинга (по 49%), за Омск проголосовали 47% респондентов, за Самару – 46%.

Нижний Новгород хоть и оказался в хвосте списка, но не на самых последних позициях. Самым дорогим мегаполисом его считают 43% респондентов. Дешевле жить только в Новосибирске (41%), Воронеже, Перми (38%) и Челябинске (28%).

В большинстве названных городов люди считают самым дорогим жилье и цены на продукты, а в Нижнем Новгороде жители чаще всего жаловались на дорогую «коммуналку». Самыми дорогими статьями расходов также оказались медицинские услуги, развлечения, бензин и одежда.

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