21 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в Дзержинске

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
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Пятиэтажный дом горел в городе Дзержинск Нижегородской области утром 20 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в доме №23 по улице Черняховского поступило в 9:51. Когда к месту прибыли первые пожарные подразделения, в комнате одной из квартир на пятом этаже горело имущество жильцов.
- Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет. Личным составом эвакуирован 21 человек, в том числе 8 детей, - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил и неправильного устройства электрооборудования. Точная причина пожара будет установлена.
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