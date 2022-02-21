21 человека эвакуировали из горящей пятиэтажки в Дзержинске

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пятиэтажный дом горел в городе Дзержинск Нижегородской области утром 20 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в доме №23 по улице Черняховского поступило в 9:51. Когда к месту прибыли первые пожарные подразделения, в комнате одной из квартир на пятом этаже горело имущество жильцов.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет. Личным составом эвакуирован 21 человек, в том числе 8 детей, - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил и неправильного устройства электрооборудования. Точная причина пожара будет установлена.

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