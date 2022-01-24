Пенсионер погиб во время пожара в Краснобаковском районе 23 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Краснобаковском районе во время пожара погиб пенсионер. Трагедия произошла 23 января в поселке Ветлужском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании в личном жилом доме на улице Крупской поступило в 16:35. В 17.16 была объявлена ликвидация пожара, огнем повреждена внутренняя отделка дома, личное имущество на площади 36 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Как уточнили в МЧС, на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания, в результате чего было потеряно много времени.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, 22 января в Шарангском районе во время пожара погибли два человека. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.